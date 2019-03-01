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Rolls-Royce принцессы Дианы выставили на аукцион

11:07, 01 марта, 2019
Дарья Снидкова
11:07, 01 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#США\n#Великобритания\n#аукцион\n#автомобиль
Фото: bringatrailer.com
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Текущая ставка лота – 26 тыс. долларов.

Великобритания. Бронированный Rolls-Royce Silver Spur 1987 года, в котором принцесса Диана перемещалась во время визита в США, выставили на аукцион. Об этом пишет ФАН.

По заказу МИДа Великобритании, кузов автомобиля усилили стальным кевларовыми пластинами, а стекла заменили на поликарбонат. На нем Диана ездила в 1990 году.

Машина имеет пробег не менее 100 тыс. км, не попадала в ДТП. Под капотом «Роллс-Ройса» двигатель V8 объемом 6,75 литра. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 12,6 сек.

Внутри установлена система связи с водителем, панорамная крыша и подсветка.

Текущая ставка лота – 26 тыс. долларов. «Роллс» уйдет с молотка через несколько дней.

 

 

11:07, 01 марта, 2019
Дарья Снидкова
90
0
#США\n#Великобритания\n#аукцион\n#автомобиль

 

 

 


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