Шарапова вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Ее доход оценили в 10,5 млн долларов в год.

США. Российская теннисистка Мария Шарапова заняла пятое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes. Список опубликовали на сайте издания.

Годовой доход Шараповой оценили в 10,5 млн долларов, из них 1 млн долларов — призовые за выступления на турнирах. Остальные 9,5 млн долларов спортсменка получила со спонсорских контрактов и других доходов.

Первую позицию заняла американская теннисистка Серена Уильямс. Ее доход за год составил 18,1 млн долларов, из которых призовые лишь 62 тыс. долларов.

На втором месте с 13 млн долларов теннисистка из Дании Каролин Возняцки.

Третью позицию издание отдало американской теннисистке Слоан Стивенс, чей доход составил 11,2 млн долларов с учётом 5,7 млн призовых.