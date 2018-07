В Лондоне карту волшебного мира Винни-Пуха продали с аукциона за 570 тыс долларов

Лондон. Великобритания. В Лондоне на аукционе Sotheby’s продали карту волшебного мира Винни-Пуха. Рисунок героя рассказов Алана Александра Милна ушел с молотка за 570 тыс. долларов, пишут «Известия».

Карту нарисовал художник Эрнест Шепард. Возможно, к созданию волшебного мира медвежонка приступал и сын Милна – Кристофер Робин. В углу изображения подписано: «Нарисовано мною, а мистер Шепард помогал».

Первая история о медвежонке Винни-Пухе вышла в свет в 1925 году.

AuctionRecord: The original drawing of Winnie-the-Pooh's Hundred Acre Wood sells for £430,000 to set new record for any book illustration sold at auction. #SothebysBooks