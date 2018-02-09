Котировки упали в среднем на 2,7-5,2%.

Шанхай. Китай. Основные китайские фондовые биржи обвалились вслед за американскими. Как пишут Известия.ру, по итогам торгов котировки в среднем упали на 2,7-5,2%.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index потерял более 5%, опустившись на отметку в 3094,03 пункта. Шэньчжэньский Shenzhen Composite Index рухнул почти на 3%. На момент закрытия торговой сессии он остановился на 1688 пунктах. При этом гонконгский индекс Hang Seng упал до 29294,25 пункта, потеряв почти 4%.

Отмечается, что обвал на фондовых биржах Китая спровоцировало очередное падение американского промышленного индекса Dow Jones. По итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже 8 февраля он упал на более чем 4% и остановился на отметке в 23860,46 пункта.

При этом несколько дней назад он установил свой новый антирекорд. 6 февраля Dow Jones упал на рекордные 1,2 тыс. пунктов.