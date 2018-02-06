Показатель установил новый антирекорд с августа 2011 года.

Нью-Йорк. США. Американский промышленный индекс Dow Jones упал на рекордные 1,2 тыс. пунктов по итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже. Таким образом, показатель установил новый антирекорд с августа 2011 года.

Как пишет РБК, на момент закрытия торговой сессии Dow Jones остановился на отметке в 24,346 пунктов. При этом в процентном соотношении он «рухнул» на 4,6%, показав самое крупное падение за день в своей истории.

Отмечается, что последний раз индекс «падал» в августе 2011 года. Тогда он опустился на 800 пунктов впервые за 119 лет существования.

Кроме того, помимо Dow Jones по итогам торгов также обрушился индекс S&P 500. За день он потерял более 113 пунктов и остановился на уровне 2648,94, аннулировав весь свой рост.