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      Индекс Dow Jones упал на рекордные 1,2 тыс пунктов

      12:00, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      12:00, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      214
      0
      #экономика\n#США\n#Нью-Йорк\n#биржа\n#торги\n#деньги\n#индекс
      Фото: pixabay.com
      214
      0

      Показатель установил новый антирекорд с августа 2011 года.

      Нью-Йорк. США. Американский промышленный индекс Dow Jones упал на рекордные 1,2 тыс. пунктов по итогам торгов на Нью-йоркской фондовой бирже.  Таким образом, показатель установил новый антирекорд с августа 2011 года.  

      Как пишет РБК, на момент закрытия торговой сессии Dow Jones остановился на отметке в 24,346 пунктов. При этом в процентном соотношении он «рухнул» на 4,6%, показав самое крупное падение за день в своей истории.  

      Отмечается, что последний раз индекс «падал» в августе 2011 года. Тогда он опустился на 800 пунктов впервые за 119 лет существования.  

      Кроме того, помимо Dow Jones по итогам торгов также обрушился индекс S&P 500. За день он потерял более 113 пунктов и остановился на уровне 2648,94, аннулировав весь свой рост.  

      12:00, 06 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      214
      0
      #экономика\n#США\n#Нью-Йорк\n#биржа\n#торги\n#деньги\n#индекс

       

       

       

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