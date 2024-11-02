Под упавшим бетонным козырьком в Сербии погибли 14 человек

Нови-Сад. Сербия. Бетонный козырек обрушился на вокзале в сербском городе Нови-Сад. Погибли 14 человек, пишет Лента.ру.

Трагический инцидент случился 1 ноября. Спасатели несколько часов разбирали завалы.

По словам президента Сербии Александра Вучича, 8 погибших имели сербское гражданство, один был гражданином Северной Македонии. Личности 5 человек пока не установлены. Травмы получили 30 пассажиров.

2 ноября в Сербии объявлено днем национального траура. В городе Нови-Сад траур продлится 3 дня.

Станцию ​​открыли после реконструкции в июле 2024 года.