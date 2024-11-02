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Под упавшим бетонным козырьком в Сербии погибли 14 человек

09:59, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Под упавшим бетонным козырьком в Сербии погибли 14 человек
09:59, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#Сербия\n#вокзал\n#обрушение\n#гибель людей\n#травмы\n#траур
Источник фото: pxhere.com
111
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В городе Нови-Сад объявили трехдневный траур.

Нови-Сад. Сербия. Бетонный козырек обрушился на вокзале в сербском городе Нови-Сад. Погибли 14 человек, пишет Лента.ру.

Трагический инцидент случился 1 ноября. Спасатели несколько часов разбирали завалы.

По словам президента Сербии Александра Вучича, 8 погибших имели сербское гражданство, один был гражданином Северной Македонии. Личности 5 человек пока не установлены. Травмы получили 30 пассажиров.

2 ноября в Сербии объявлено днем национального траура. В городе Нови-Сад траур продлится 3 дня. 

Станцию ​​открыли после реконструкции в июле 2024 года.

09:59, 02 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
111
0
#Сербия\n#вокзал\n#обрушение\n#гибель людей\n#травмы\n#траур