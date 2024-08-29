ЦРУ раскрыло планы террористов убить десятки тысяч людей на концерте в Вене

Вена. Австрия. Спецслужбы Австрии предотвратили теракт на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене благодаря полученным от ЦРУ разведданным. Об этом заявил заместитель директора спецслужбы Дэвид Коэн, передает «Рен ТВ» со ссылкой на New York Times.

По его словам, боевики «Исламского государства»* планировали убить десятки тысяч человек во время выступления артистки в столице Австрии в начале августа. Нападение готовили 4 террориста. Их удалось вовремя задержать, у некоторых из них нашли компоненты взрывных устройств.

Телеканал напоминает, что 7 августа из-за угрозы терактов было отменено сразу 3 концерта Тейлор Свифт в Вене. По подозрению в причастности к террористической организации задержали 19-летнего австрийца.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая группировка, запрещенная в РФ.