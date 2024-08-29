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ЦРУ раскрыло планы террористов убить десятки тысяч людей на концерте в Вене

10:06, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
ЦРУ раскрыло планы террористов убить десятки тысяч людей на концерте в Вене
10:06, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
492
0
#Австрия\n#США\n#ЦРУ\n#террористы\n#концерты\n#теракт\n#разведка\n#спецслужбы
Фото: pxhere.com
492
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Нападение должно было произойти во время выступления Тейлор Свифт.

Вена. Австрия. Спецслужбы Австрии предотвратили теракт на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене благодаря полученным от ЦРУ разведданным. Об этом заявил заместитель директора спецслужбы Дэвид Коэн, передает «Рен ТВ» со ссылкой на New York Times.

По его словам, боевики «Исламского государства»* планировали убить десятки тысяч человек во время выступления артистки в столице Австрии в начале августа. Нападение готовили 4 террориста. Их удалось вовремя задержать, у некоторых из них нашли компоненты взрывных устройств. 

Телеканал напоминает, что 7 августа из-за угрозы терактов было отменено сразу 3 концерта Тейлор Свифт в Вене. По подозрению в причастности к террористической организации задержали 19-летнего австрийца.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

10:06, 29 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
492
0
#Австрия\n#США\n#ЦРУ\n#террористы\n#концерты\n#теракт\n#разведка\n#спецслужбы