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Миллионер Линч и глава Morgan Stanley Блумер пропали при крушении яхты у берегов Сицилии

10:06, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Миллионер Линч и глава Morgan Stanley Блумер пропали при крушении яхты у берегов Сицилии
10:06, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Италия\n#море\n#шторм\n#гибель людей\n#поиск\n#кораблекрушение
Фото: pxhere.com
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Один человек погиб, шестерых ищут.

Палермо. Италия. Яхта Bayesian затонула на юге Италии во время шторма с торнадо, погиб один человек и шестеро пропали без вести. Среди них — председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и британский бизнесмен Майк Линч, передает «Рен ТВ» со ссылкой на зарубежные издания.

Крушение произошло утром 19 августа у берегов Сицилии. В числе пропавших без вести также – 18-летняя дочь Линча Ханна и юрист из Clifford Chance Крис Морвилло.

Яхта опустилась на глубину 57 метров. Газета Corriere della Sera пишет, что приблизившиеся к ней водолазы заметили сквозь иллюминаторы тела погибших. 

Майка Линча называют «британским Биллом Гейтсом». Он основал фирму по разработке программного обеспечения Autonomy на основе своих исследований в Кембриджском университете. 

10:06, 20 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
257
0
#Италия\n#море\n#шторм\n#гибель людей\n#поиск\n#кораблекрушение