Миллионер Линч и глава Morgan Stanley Блумер пропали при крушении яхты у берегов Сицилии

Палермо. Италия. Яхта Bayesian затонула на юге Италии во время шторма с торнадо, погиб один человек и шестеро пропали без вести. Среди них — председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер и британский бизнесмен Майк Линч, передает «Рен ТВ» со ссылкой на зарубежные издания.

Крушение произошло утром 19 августа у берегов Сицилии. В числе пропавших без вести также – 18-летняя дочь Линча Ханна и юрист из Clifford Chance Крис Морвилло.

Яхта опустилась на глубину 57 метров. Газета Corriere della Sera пишет, что приблизившиеся к ней водолазы заметили сквозь иллюминаторы тела погибших.

Майка Линча называют «британским Биллом Гейтсом». Он основал фирму по разработке программного обеспечения Autonomy на основе своих исследований в Кембриджском университете.