Молния ударила в павильон парка в Китае и убила 6 человек

Чанчжоу. КНР. Удар молнии стал причиной гибели шестерых человек в Китае. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел 11 августа в парке «Фанмаошань» города Чанчжоу провинции Цзянсу. Во время грозы в павильон ударила молния, что привело к его обрушению. Под обломками оказались 16 человек. После разбора завалов их госпитализировали. Шестерых спасти не удалось, в течение ночи они скончались от травм. Остальные 10 пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Напомним, в июле молния ударила по группе из 50 юных американцев в штате Юта. Семерых отправили в больницу.