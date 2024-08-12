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Молния ударила в павильон парка в Китае и убила 6 человек

13:38, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Молния ударила в павильон парка в Китае и убила 6 человек
13:38, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Китай\n#погода\n#грозы\n#обрушение\n#гибель людей\n#молния
Фото: pxhere.com
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Пострадали 10 человек.

Чанчжоу. КНР. Удар молнии стал причиной гибели шестерых человек в Китае. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел 11 августа в парке «Фанмаошань» города Чанчжоу провинции Цзянсу. Во время грозы в павильон ударила молния, что привело к его обрушению. Под обломками оказались 16 человек. После разбора завалов их госпитализировали. Шестерых спасти не удалось, в течение ночи они скончались от травм. Остальные 10 пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Напомним, в июле молния ударила по группе из 50 юных американцев в штате Юта. Семерых отправили в больницу.

13:38, 12 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
20
0
#Китай\n#погода\n#грозы\n#обрушение\n#гибель людей\n#молния