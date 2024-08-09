В Китае на зубные протезы похитили более 4 тысяч трупов

Пекин. КНР. Преступную группу, похищавшую трупы для изготовления зубных протезов, изловила китайская полиция. Злоумышленники внедряли своих людей в крематории и медицинские учреждения, либо прибегали к подкупу, пишет Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Арестовано 75 подозреваемых. Один из них признался, что банда сумела выкрасть более 4 тыс. тел в разных провинциях КНР. У злоумышленников изъято 18 тонн зубов и более 34 тыс. протезов или заготовок для них. Выяснилось, что сотрудники крематориев по заказу «черных стоматологов» расчленяли тела для удобства транспортировки и обработки.

Заработок нелегальных бизнесменов составил почти 380 млн юаней (около 53 млн рублей).