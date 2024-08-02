Не менее 24 жителей Пакистана погибли из-за наводнений

Лахор. Пакистан. Проливные дожди и вызванные ими наводнения погубили не менее 24 жителей Пакистана. Ливни принес циклон с Аравийского моря и Бенгальского залива, передает «МИР 24».

Стихия бушует на севере и северо-западе страны. В Лахоре 1 августа выпало рекордное за полвека количество осадков, затопило улицы, прекратилась подача электричества в жилые районы. В мегаполисе закрылись правительственные учреждения, школы и магазины, затруднена работа медучреждений.

В другом городе, Верхнем Читрале, из-за подтопления обрушились 150 жилых домов.

Прогнозы синоптиков неутешительны – обильные осадки прекратятся не ранее 6 августа.