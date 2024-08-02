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Не менее 24 жителей Пакистана погибли из-за наводнений

12:16, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Не менее 24 жителей Пакистана погибли из-за наводнений
12:16, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
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#Пакистан\n#ливни\n#дожди\n#циклон\n#наводнение\n#гибель людей\n#разрушения\n#потоп
Фото: pxhere.com
56
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Улицы Лахора превратились в реки.

Лахор. Пакистан. Проливные дожди и вызванные ими наводнения погубили не менее 24 жителей Пакистана. Ливни принес циклон с Аравийского моря и Бенгальского залива, передает «МИР 24».

Стихия бушует на севере и северо-западе страны. В Лахоре 1 августа выпало рекордное за полвека количество осадков, затопило улицы, прекратилась подача электричества в жилые районы. В мегаполисе закрылись правительственные учреждения, школы и магазины, затруднена работа медучреждений. 

В другом городе, Верхнем Читрале, из-за подтопления обрушились 150 жилых домов. 

Прогнозы синоптиков неутешительны – обильные осадки прекратятся не ранее 6 августа.

12:16, 02 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Пакистан\n#ливни\n#дожди\n#циклон\n#наводнение\n#гибель людей\n#разрушения\n#потоп