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Не менее 90 сектантов в Кении уморили себя и своих детей голодом

12:28, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Не менее 90 сектантов в Кении уморили себя и своих детей голодом
12:28, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#Африка\n#Кения\n#голод\n#гибель людей\n#религия\n#секты
Фото: pxhere.com
16
0

Эксгумацию жертв приостановили из-за нехватки мест в морге.

Малинди. Кения. Не мнее 90 человек погибли от голода, наслушавшись проповедей лидера секты. Останки жертв нашли в лесу недалеко от прибрежного города Малинди, передает «МИР 24» со ссылкой на CBS News. 

Тела жертв извлекли из массовых захоронений, часть из них были не закопаны, а просто брошены. Больше половины погибших – дети, далее по частоте идут женщины. Поиск новых тел приостановлен из-за нехватки мест в моргах. Официальные лица попросили у кенийского Красного Креста рефрижераторы.

Кроме мертвых, в лесу были найдены 34 живых человека, их отправили в больницы. Поиски выживших продолжаются.

Лидер секты, телепроповедник Пол Маккензи Нтенге утверждал, что постичь Бога можно только путем голодания. Его не раз арестовывали, но в итоге отпускали. Недавно Нтенге снова задержали, суд над ним начнется 2 мая. 

12:28, 26 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
16
0
#Африка\n#Кения\n#голод\n#гибель людей\n#религия\n#секты