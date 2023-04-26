Не менее 90 сектантов в Кении уморили себя и своих детей голодом

Малинди. Кения. Не мнее 90 человек погибли от голода, наслушавшись проповедей лидера секты. Останки жертв нашли в лесу недалеко от прибрежного города Малинди, передает «МИР 24» со ссылкой на CBS News.

Тела жертв извлекли из массовых захоронений, часть из них были не закопаны, а просто брошены. Больше половины погибших – дети, далее по частоте идут женщины. Поиск новых тел приостановлен из-за нехватки мест в моргах. Официальные лица попросили у кенийского Красного Креста рефрижераторы.

Кроме мертвых, в лесу были найдены 34 живых человека, их отправили в больницы. Поиски выживших продолжаются.

Лидер секты, телепроповедник Пол Маккензи Нтенге утверждал, что постичь Бога можно только путем голодания. Его не раз арестовывали, но в итоге отпускали. Недавно Нтенге снова задержали, суд над ним начнется 2 мая.