На борту сгоревшего у берегов Кореи российского судна нашли тела четверых моряков

Ульсан. Южная Корея. В результате пожара на российском судне «Калтан» у берегов Южной Кореи погибли четыре члена экипажа. Их тела нашли на борту, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Следственного комитета РФ на транспорте.

По данным ведомства, огонь вспыхнул на борту 21 апреля 2023 года в акватории Японского моря. Рыболовецкое судно находилось в это время вне российских территориальных вод на расстоянии 20 морских миль от южнокорейского города Пусан. Экипаж составлял 25 человек, из них 21 спасся. «Калтан» был отбуксирован в южнокорейский порт Ульсан, пожар потушен. В помещениях обнаружили тела четверых погибших.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Следователи и криминалисты изъяли документы в офисе судовладельца.