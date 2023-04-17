Шесть солдат погибли в Индонезии при попытке отбить захваченного папуасами новозеландского летчика

Маноквари. Индонезия. Неудачей завершилась попытка индонезийских военных освободить захваченного боевиками в провинции Западное Папуа новозеландского пилота. Вооруженные сепаратисты напали на отряд и убили шестерых участников операции, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на австралийский телеканал ABC.

Еще 30 бойцов пропали без вести в джунглях. Есть неподтвержденная информация, что 9 из них были захвачены в плен. Военные Индонезии признают пока гибель лишь одного солдата.

Напомним, в феврале боевики Национально-освободительной армии Западного Папуа напали на самолет, совершивший посадку в высокогорной местности. Пассажиров сепаратисты отпустили, летчика-новозеландца взяли в заложники, а воздушное судно сожгли.

Повстанцы требуют от властей Индонезии признания независимости Западного Папуа. В подтверждение информации о захвате пилота сепаратисты сделали фотосессию с ним. На снимках папуасы запечатлели себя с луками и огнестрельным оружием. Пленного летчика они одели в черную футболку с надписью Free Papua.