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Шесть солдат погибли в Индонезии при попытке отбить захваченного папуасами новозеландского летчика

11:58, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Шесть солдат погибли в Индонезии при попытке отбить захваченного папуасами новозеландского летчика
11:58, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
164
0
#Новая Зеландия\n#самолет\n#независимость\n#заложники\n#пилоты\n#военные\n#нападение\n#Индонезия
Фото: pxhere.com
164
0

Еще 30 военных пропали без вести после нападения боевиков.

Маноквари. Индонезия. Неудачей завершилась попытка индонезийских военных освободить захваченного боевиками в провинции Западное Папуа новозеландского пилота. Вооруженные сепаратисты напали на отряд и убили шестерых участников операции, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на австралийский телеканал ABC.

Еще 30 бойцов пропали без вести в джунглях. Есть неподтвержденная информация, что 9 из них были захвачены в плен. Военные Индонезии признают пока гибель лишь одного солдата.

Напомним, в феврале боевики Национально-освободительной армии Западного Папуа напали на самолет, совершивший посадку в высокогорной местности. Пассажиров сепаратисты отпустили, летчика-новозеландца взяли в заложники, а воздушное судно сожгли. 

Повстанцы требуют от властей Индонезии признания независимости Западного Папуа. В подтверждение информации о захвате пилота сепаратисты сделали фотосессию с ним. На снимках папуасы запечатлели себя с луками и огнестрельным оружием. Пленного летчика они одели в черную футболку с надписью Free Papua.

11:58, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
164
0
#Новая Зеландия\n#самолет\n#независимость\n#заложники\n#пилоты\n#военные\n#нападение\n#Индонезия