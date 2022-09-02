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Вице-президент Аргентины Киршнер едва не стала жертвой покушения

09:58, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
Вице-президент Аргентины Киршнер едва не стала жертвой покушения
09:58, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
129
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#Аргентина\n#политика\n#власть\n#покушение
Фото: kremlin.ru
129
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Преступник целился в женщину-политика из пистолета.

Буэнос-Айрес. Аргентина. Злоумышленник пытался застрелить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер. Инцидент произошел возле дома политика в Буэнос-Айресе во время ее встречи со сторонниками, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Guardian.

Покушавшегося задержали. Это 35-летний бразилец. Со слов очевидцев и благодаря кадрам видеозаписи известно, что неудавшийся киллер, находясь в толпе, достал пистолет и прицелился в лицо Кристины Киршнер. Однако выстрела не произошло. Не исключено, что оружие дало осечку.

Кристина Элизабет Фернандес де Киршнер была президентом Аргентины с 2007 по 2015 годы. Сменила на этом посту своего мужа Нестора Киршнера. С 2017 года сенатор, с 2019 года – вице-президент Аргентины.

Напомним, 8 июля в Японии на встрече с избирателями был застрелен экс-президент страны Синдзо Абэ.

09:58, 02 сентября, 2022
Евгений Кандаков
129
0
#Аргентина\n#политика\n#власть\n#покушение