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В Индонезии из-за извержения вулкана погибли 13 человек

12:00, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
В Индонезии из-за извержения вулкана погибли 13 человек
12:00, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
82
0
#Индонезия\n#происшествие\n#вулкан\n#пострадавшие\n#эвакуация
Фото: twenty20.com
82
0

98 жителей острова пострадали.

Индонезия. Число погибших в результате извержения вулкана в Индонезии достигло 13 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Reuters.

Извержение вулкана Семеру на острове Ява началось в субботу, 4 декабря. Пепел накрыл ближайшие к вулкану деревни в провинции Восточная Ява, чем вызвал панику у людей, которые решили бежать.

Из погибших двоих удалось опознать. Также пострадали 98 человек, у большинства из которых ожоги. 35 граждан госпитализированы. 

Из района бедствия эвакуировали 902 человека. Также спасатели смогли перенести в безопасное место 10 жителей, которые оказались у подножья вулкана.

В результате также поврежден мост, соединяющий два района, и разрушены несколько зданий.

Семеру — один из 130 действующих вулканов Индонезии. Его предыдущее извержение произошло  в январе 2021 года и обошлось без человеческих жертв.

12:00, 05 декабря, 2021
Екатерина Сентемова
82
0
#Индонезия\n#происшествие\n#вулкан\n#пострадавшие\n#эвакуация
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