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Из Молдавии едва не вывезли скрипку Страдивари

10:09, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
Из Молдавии едва не вывезли скрипку Страдивари
10:09, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
38
0
#Молдавия\n#музыка\n#музыканты\n#таможня\n#Прокуратура\n#контрабанда
Фото: pixabay.com
38
0

Пассажирку с ценным инструментом задержали в аэропорту Кишинева.

Кишинев. Молдавия. Таможенники задержали в аэропорту Кишинева женщину, пытавшуюся вывезти в Россию скрипку работы итальянского мастера Страдивари. Инструмент оценили в 2 млн евро, пишет «Интерфакс».

Как рассказала пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Мария Керпек, в багаже задержанной помимо старинного музыкального инструмента нашли акт оценки скрипки, в котором говорится, что ее изготовил Страдивари в 1700 году. Стоимость раритета, согласно документу — примерно 2 млн евро (более 161 млн рублей). Владелица объяснила, что в России собиралась принять участие в концерте.

В настоящее время скрипку поместили на хранение в Национальный банк. Предстоит уточнить у экспертов ее подлинность и выяснить, как инструмент попал в Молдавию. По результатам проверки может быть возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Напомним, недавно ученые США и Тайваня заявили, что раскрыли секрет прекрасного звучания скрипок Антонио Страдивари и других мастеров из итальянской Кремоны.

10:09, 27 октября, 2021
Евгений Кандаков
38
0
#Молдавия\n#музыка\n#музыканты\n#таможня\n#Прокуратура\n#контрабанда
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