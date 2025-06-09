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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Предпринимателя заподозрили в контрабанде изделий, используемых для нужд оборонного комплекса

11:32, 09 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Предпринимателя заподозрили в контрабанде изделий, используемых для нужд оборонного комплекса
11:32, 09 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
473
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#контрабанда\n#оборонно-промышленный комплекс\n#заводы\n#таможня
Источник фото: ИА «Сусанин»
473
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Из-за недостаточных производственных мощностей он организовал поставку аналогов из-за рубежа.

Ижевск. Удмуртия. Управление ФСБ по Удмуртии совместно с Владимирской таможенной службой пресекли контрабанду изделий, используемых для нужд оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Установлено, что предприниматель из-за недостаточных производственных мощностей в нарушении законодательства организовал поставку аналогов изделий из-за рубежа. Чтобы сокрыть нарушение поставки подобных изделий на оборонное предприятие, он сфальсифицировал таможенные декларации.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда». За указанное преступление предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. 

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11:32, 09 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
473
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ по Удмуртии\n#контрабанда\n#оборонно-промышленный комплекс\n#заводы\n#таможня