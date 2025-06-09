Ижевск. Удмуртия. Управление ФСБ по Удмуртии совместно с Владимирской таможенной службой пресекли контрабанду изделий, используемых для нужд оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Установлено, что предприниматель из-за недостаточных производственных мощностей в нарушении законодательства организовал поставку аналогов изделий из-за рубежа. Чтобы сокрыть нарушение поставки подобных изделий на оборонное предприятие, он сфальсифицировал таможенные декларации.

Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда». За указанное преступление предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.