Российские военные моряки спасли гражданское судно от пиратов

Инцидент произошел в Гвинейском заливе.



Лагос. Нигерия. Пиратское нападение на гражданское судно предотвратили российские военные моряки. Инцидент произошел 25 октября в Гвинейском заливе, сообщает пресс-служба Минобороны России.

На контейнеровоз «Люция», шедший под флагом Панамы из Того в Камерун, напали неизвестные вооруженные люди на быстроходной лодке. Экипаж подал сигнал бедствия и укрылся в машинном отделении.

Получив сигнал, командир большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» направил на помощь пострадавшим вертолет с бойцами морской пехоты.

Заметив вертолет, пираты покинули судно. Затем российские военные высадились на борт и освободили экипаж «Люции».

В Минобороны добавили, что отряд кораблей и судов Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» находится в Гвинейском заливе Атлантического океана уже 3 недели. Цель пребывания в данной акватории — обеспечение безопасности гражданского мореплавания. Операция по освобождению сухогруза «Люция» стала первым антипиратским мероприятием, проведенным моряками. Кроме того, они досмотрели несколько судов.