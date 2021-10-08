Американская подлодка столкнулась с неизвестным объектом у берегов Китая

На остров Гуам ей пришлось плыть в надводном положении.



Хагатна. США. Принадлежащая военно-морским силам США атомная подводная лодка USS Connecticut получила повреждения в результате столкновения с загадочным объектом в Южно-Китайском море. Неопасные для жизни травмы получили 11 из 130 членов экипажа, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, инцидент произошел еще 2 октября, но известно о нем стало лишь несколько дней спустя. 8 октября субмарина прибыла на базу на острове Гуам.

После столкновения подлодка вынуждена была плыть в надводном положении. Как уточнили в ВМС США, ядерная установка корабля в результате инцидента не пострадала.

Причина произошедшего остается пока неизвестной. По данным ВМС, столкновение с естественным препятствием на дне было в тот момент невозможно. Врезаться в проходящее судно или стать объектом атаки военных другой страны субмарина тоже не могла, считают источники в командовании американского флота.

Не исключено, что подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим за борт грузового судна.

Как напоминает Газета.ру, в 2003 году лодку USS Connecticut атаковал белый медведь. Это произошло во время всплытия субмарины из-подо льда в арктических водах. В результате агрессии хищника корабль получил незначительные повреждения.