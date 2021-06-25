В Чехии от торнадо пострадали около 300 человек

3 человека погибли, 32 тысячи остались без света.



Годонин. Чехия. Ураган разбушевался на территории Южной Моравии (Чехия). В городах Бржецлав и Годонин с округой пострадали около 300 человек, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Чешское ТВ.

По меньшей мере 3 человека погибли. Как рассказали в службе скорой помощи страны, в больницы было доставлено 63 травмированных жителя. Троих спасти не удалось. Кроме того, в больницу города Годонин поступило порядка 200 пострадавших, в том числе детей.

Сообщается также, что 32 тысячи домохозяйств остались без электричества.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш пообещал сразу после возвращения с саммита ЕС в Брюсселе посетить Южноморавский край, пострадавший от разгула стихии. В настоящее время это невозможно из-за нелетной погоды в Европе, пояснил политик.