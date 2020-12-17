Российские миротворцы вывели из окружения армянских военнослужащих

Отряд из 60 человек был объявлен пропавшим без вести в Гадрутском районе.



Хцаберд. Нагорно-Карабахская республика. Группу армянских военнослужащих, попавших в окружение, деблокировали российские миротворцы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны Армении.

«Операция была проведена благодаря активным действиям российского миротворческого контингента и при непосредственном посредничестве командующего миротворческим контингентом России генерал-лейтенанта Рустама Мурадова», - говорится в сообщении ведомства.

Отряд потерял связь с командованием в районе сел Хин Тагер и Хцаберд Гадрутского района. 16 декабря омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян заявил, что у села Хцаберд пропало около 60 армянских военнослужащих.

Инциденту предшествовали нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе, начавшиеся 11 декабря . В Минобороны Армении заявили о нападении азербайджанских военных на пост вооруженных сил НКР. В Азербайджане заявили о вооруженной провокации.

Российские военные вмешались в ситуацию, после чего обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха нормализовалась. Об этом сообщил 14 декабря командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Однако 16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Гадрутском районе армянские военнослужащие попали в плен к азербайджанцам, а российские миротворцы были ими окружены.

Эту информацию опровергли в Минобороны России. По сообщению ведомства, все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, режим прекращения огня сторонами соблюдается.