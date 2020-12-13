Армения обвинила Азербайджан в начале нового наступления в Нагорном Карабахе

В Баку заявляют, что военные действия стали ответом на провокацию в Гадрутском районе.
Ереван. Армения. Войска Азербайджана возобновили наступление в южной части Нагорного Карабаха. Об этом заявили в Минобороны Армении, пишет РБК.
По данным ведомства, 12 декабря азербайджанские военные продвинулись в направлении населенных пунктов Старый Таглар - Хцаберд. О случившемся извещено командование российского миротворческого корпуса.
Вечером 12 декабря нарушение режима прекращения огня признали в Минобороны России. По данным ведомства, боевое столкновение произошло 11 декабря в Гадрутском районе.
Азербайджанские СМИ между тем сообщают о вооруженной провокации в населенном пункте Гадрут. По их данным, в результате был ранен один военный.
О нарушении перемирия со стороны Еревана либо подконтрольных ему сил заявил также президент Азербайджана Ильхам Алиев. Случившееся он назвал терактами.
Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Карабахе начались в конце сентября 2020 года и продолжались около полутора месяцев. 9 ноября при посредничестве России стороны заключили перемирие. По его условиям Армения передаст Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе. Для сообщения с Нагорным Карабахом сохраняется коридор шириной 5 км.