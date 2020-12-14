Российские миротворцы пресекли нарушения режима прекращения огня в Карабахе

Обстановка в регионе нормализовалась.
Хцаберд. Нагорно-Карабахская республика. Столкновения в Гадрутском районе Нагорного Карабаха прекращены благодаря действиям российских миротворцев. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
По словам Мурадова, нарушение режима прекращения огня имело место 11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась, заявил генерал-лейтенант.
Также Мурадов отметил, что миротворцы держат ситуацию под контролем и взаимодействуют как с армянской, так и с азербайджанской сторонами.
Ранее в Минобороны Армении заявили о возобновлении атак азербайджанских военных на юге Нагорного Карабаха. В частности, сообщалось о нападении на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Гадрутском районе. Баку в свою очередь обвинил Ереван в вооруженной провокации.
Боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе начались в конце сентября 2020 года и продолжались около полутора месяцев. 10 ноября при посредничестве России стороны заключили перемирие. По его условиям Армения передает Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы и территории в Газахском районе. Для сообщения с Нагорным Карабахом сохраняется коридор шириной 5 км. Ситуацию контролирует российский миротворческий контингент.