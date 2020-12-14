Российские миротворцы пресекли нарушения режима прекращения огня в Карабахе

Обстановка в регионе нормализовалась.



Хцаберд. Нагорно-Карабахская республика. Столкновения в Гадрутском районе Нагорного Карабаха прекращены благодаря действиям российских миротворцев. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на командующего российским миротворческим контингентом генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

По словам Мурадова, нарушение режима прекращения огня имело место 11 декабря в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. В настоящее время обстановка в этом районе нормализовалась, заявил генерал-лейтенант.

Также Мурадов отметил, что миротворцы держат ситуацию под контролем и взаимодействуют как с армянской, так и с азербайджанской сторонами.

Ранее в Минобороны Армении заявили о возобновлении атак азербайджанских военных на юге Нагорного Карабаха. В частности, сообщалось о нападении на пост армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики в Гадрутском районе. Баку в свою очередь обвинил Ереван в вооруженной провокации.