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Французские моряки спасли 45 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш на лодке

18:01, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
Французские моряки спасли 45 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш на лодке
18:01, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
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#Франция\n#иммигранты\n#иммиграция
Фото: pixabay.com
269
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Среди спасённых были дети и беременная женщина.

Дюнкерк. Франция. Пытавшихся пересечь пролив Ла-Манш на лодке мигрантов спали французские морские службы. Об этом сообщает «Газета.ru».

Среди мигрантов моряки обнаружили детей и беременную женщину. Нелегалов задержала патрульная служба в субботу, 28 ноября, недалеко от города Дюнкерк. Спасённых доставили в Кале, где им оказали медицинскую помощь. Никто из мигрантов не пострадал.

С начала 2020 года французские власти задержали более 800 человек при попытке нелегально пересечь Ла-Манш.

18:01, 29 ноября, 2020
Юрий Абашев
269
0
#Франция\n#иммигранты\n#иммиграция