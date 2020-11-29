Французские моряки спасли 45 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш на лодке

Среди спасённых были дети и беременная женщина.

Дюнкерк. Франция. Пытавшихся пересечь пролив Ла-Манш на лодке мигрантов спали французские морские службы. Об этом сообщает «Газета.ru».

Среди мигрантов моряки обнаружили детей и беременную женщину. Нелегалов задержала патрульная служба в субботу, 28 ноября, недалеко от города Дюнкерк. Спасённых доставили в Кале, где им оказали медицинскую помощь. Никто из мигрантов не пострадал.

С начала 2020 года французские власти задержали более 800 человек при попытке нелегально пересечь Ла-Манш.