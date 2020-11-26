Владельца кондитерской фабрики в Латвии уличили в использовании рабского труда

По версии полиции, на предприятии эксплуатировали индийцев.



Рига. Латвия. На кондитерском предприятии Adugs в Латвии использовался рабский труд. К такому выводу пришла полиция и арестовала главу правления и владельца указанной фабрики Язепа Зукулса, пишет «Российская газета».

По версии следствия, занятым на производстве гражданам одной из стран не платили зарплату, отняли документы, подвергали физическому и психологическому насилию.

Юрист предприятия эти обвинения отрицает. По ее словам, на фабрике трудоустроены более 200 работников, в том числе 12 индийцев. Однако все сотрудники, в том числе иностранцы, оформлялись официально, имели трудовые визы, были обеспечены жильем и получали зарплату, что подтверждается бухгалтерскими документами.

Следствие пока не закончено, но скандал уже привел к убыткам для Adugs: крупные торговые сети Латвии и соседних с ней республик отказались продавать продукцию предприятия.

Добавим, арестованный владелец фабрики Язеп Зукулс с капиталом в 16 млн евро считается одним из ста богатейших жителей Латвии.