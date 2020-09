В разрушенном взрывами порту Бейрута вспыхнул новый пожар

Бейрут. Ливан. Крупный пожар вспыхнул в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на AFP.

Источник агентства в МВД Ливана заявил, что загорелся ангар, в котором хранились масло и шины.

Между тем генеральный директор ливанского Красного креста сообщил телеканалу OTV, что причина - поджог скопившегося в порту мусора, об этом пишут «Известия».

Напомним, 4 августа этого года в порту Бейрута взрывом были уничтожены сотни зданий, погибли 190 человек, более 6 тыс. получили травмы. По официальной версии, сдетонировали около 3 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной несколько лет назад и хранившейся с нарушениями.

