В Греции сгорел лагерь, в котором жили 12,5 тыс беженцев

Ситуацию осложняет наличие коронавируса у некоторых его жителей.



Митилини. Греция. Огонь уничтожил лагерь для беженцев «Мория» на греческом острове Лесбос. Пожар вспыхнул в среду, 9 сентября, и оставил без крыши над головой около 12,5 тыс. мигрантов, пишет RT со ссылкой на Associated Press.

Ситуацию осложняет то, что ранее лагерь был закрыт на карантин из-за COVID-19. Инфекцию обнаружили у гражданина Сомали. В дальнейшем коронавирус выявили и у других беженцев.

О причинах пожара и размерах материального ущерба пока не сообщается.