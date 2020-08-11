Злоумышленника обезвредили со стрельбой у Белого дома во время выступления Трампа

Из-за инцидента президенту пришлось прервать пресс-конференцию.



Вашингтон. США. В Секретной службе США объяснили, что произошло возле Белого дома во время пресс-конференции президента Дональда Трампа 10 августа. Как пишет Лента.ру, заявление об этом появилось на странице ведомства в Twitter.

В частности, сообщается, что инцидент произошел около 18:00. 51-летний мужчина приблизился к сотруднику секретной службы и сообщил, что у него при себе оружие. Далее подозреваемый встал в «стойку стрелка», намереваясь, вероятно, открыть огонь. В связи с этим офицер выстрелил в предполагаемого злоумышленника и ранил его. Мужчине оказали медицинскую помощь и отправили в больницу. По поводу обоснованности действий сотрудника будет проведено внутреннее расследование.

Одновременно с этими событиями проходила пресс-конференция президента США Дональда Трампа. Ее пришлось прервать, главу государства увели в Овальный кабинет. Позднее Трамп вернулся к журналистам и продолжил отвечать на вопросы. По поводу случившегося он рассказал, что у Белого дома произошла стрельба, виновник обезврежен.