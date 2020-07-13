Директор компании из Ижевска предстанет перед судом за сокрытие от налоговиков более 3 млн рублей

По его поручению главный бухгалтер ООО перевел деньги на счет другой организации.

Ижевск. Удмуртия. Директор компании из Ижевска предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от налоговиков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По версии следствия, гендиректор ижевского ООО задолжал налоговой службе почти 3,19 млн рублей. Тогда инспекция приняла меры к принудительному взысканию суммы за счет имущества организации.

После этого 40-летний мужчина поручил главному бухгалтеру перевести деньги на счет другой компании в качестве оплаты поставок продукции. Таким образом подозреваемый скрыл денежные средства, которыми он должен был покрыть недоимки.

Сотрудники правоохранительных органов допросили сотрудников ООО, налоговой службы и судебных приставов-исполнителей, изучили финдеятельность предприятия, а также провели там обыск.

В результате расследования недоимки по налогам и страховым взносам, а также пени и штрафы организации полностью оплачены, а уголовное дело по части 1 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов») направлено в суд.