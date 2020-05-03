На границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба

Посты привели в повышенную готовность.





Южная Корея. В демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба. Об этом сообщают «Известия».

Обмен выстрелами произошёл 3 мая. Как заявили южнокорейские военные, Север первым открыл огонь. Затем южнокорейские пограничники сделали несколько предупреждений по громкоговорителю и дали несколько предупредительных залпов.

Информации о пострадавших нет. Посты на границе привели в повышенную готовность.

Напомним, что накануне лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике.