Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике после 20-дневного «исчезновения»

Руководитель страны посетил открытие завода.

Пхеньян. Северная Корея. В Северной Корее опубликовали первые фотографии лидера Ким Чен Ына после 20-дневного исчезновения из поля зрения общественности. Как передаёт «Газета.ру», кадры показал официальный печатный орган Трудовой партии Кореи «Нодон синмун».

Все снимки сделали во время церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон 1 мая. На кадрах виден баннер «Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений», где указана дата проведения мероприятия.

В объектив камер также попало то, как Ким Чен Ын разрезал красную ленту и открыл завод, сидел за столом в президиуме и прогуливался по цехам завода. На многих кадрах он улыбался. Также видно, что всё время его сопровождала сестра Ким Ё Чжон.