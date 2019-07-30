В Молдавии объявили в международный розыск мужа певицы Жасмин

Илану Шору было запрещено покидать пределы страны.

Молдавия. Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата парламента Илана Шора. Об этом сообщил Life во вторник, 30 июля.

Илан Шор является мужем российской певицы Жасмин. Он стал депутатом парламента Молдавии по итогам выборов в феврале 2019 года. Заниматься розыском поручено Генеральному инспекторату полиции.

Дело в том, что в июне 2017 года Илана Шора приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о банковских махинациях. Но он обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем. При этом Шору запретили выезжать за границу страны. По одной из версий, Илан Шор находится на Украине.