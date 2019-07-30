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В Молдавии объявили в международный розыск мужа певицы Жасмин

13:40, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
В Молдавии объявили в международный розыск мужа певицы Жасмин
13:40, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
48
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#бизнес\n#Молдавия\n#розыск\n#депутаты\n#артисты\n#махинации
Фото: ort.org
48
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Илану Шору было запрещено покидать пределы страны.

Молдавия. Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата парламента Илана Шора. Об этом сообщил Life во вторник, 30 июля.

Илан Шор является мужем российской певицы Жасмин. Он стал депутатом парламента Молдавии по итогам выборов в феврале 2019 года. Заниматься розыском поручено Генеральному инспекторату полиции.

Дело в том, что в июне 2017 года Илана Шора приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о банковских махинациях. Но он обжаловал приговор и до окончательного решения находился под судебным контролем. При этом Шору запретили выезжать за границу страны. По одной из версий, Илан Шор находится на Украине.

13:40, 30 июля, 2019
Дмитрий Стрелков
48
0
#бизнес\n#Молдавия\n#розыск\n#депутаты\n#артисты\n#махинации

 

 

 


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