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Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

18:23, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
18:23, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
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#связь\n#захват\n#пираты\n#похищение\n#Африка\n#Россия.
Фото: pxhere.com
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Шесть человек были похищены.

Бенин. Пираты, захватившие контейнеровоз «MSC Mandу» с 24 членами экипажа на борту у берегов Бенина, вышли на связь с судовладельцем. Об этом рассказал председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков в интервью «Пятому каналу».

Напомним, ночью 2 января вооруженные люди перебрались с корабля, шедшего под панамским флагом, на контейнеровоз и похитили 6 человек, оказавшихся россиянами.

Более двух недель вестей от похитителей не было. Однако 16 января стало известно, что пираты связались с судовладельцем и дали возможность пообщаться с капитаном Андреем Ивановым. Так выяснилось, что все похищенные живы и сейчас находятся в «приемлемых» условиях.

В настоящее время ведутся переговоры о сумме выкупа и условиях обмена.

 

 

18:23, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
79
0
#связь\n#захват\n#пираты\n#похищение\n#Африка\n#Россия.

 

 

 


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