Захватившие судно с россиянами на борту панамские пираты вышли на связь

Шесть человек были похищены.

Бенин. Пираты, захватившие контейнеровоз «MSC Mandу» с 24 членами экипажа на борту у берегов Бенина, вышли на связь с судовладельцем. Об этом рассказал председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков в интервью «Пятому каналу».

Напомним, ночью 2 января вооруженные люди перебрались с корабля, шедшего под панамским флагом, на контейнеровоз и похитили 6 человек, оказавшихся россиянами.

Более двух недель вестей от похитителей не было. Однако 16 января стало известно, что пираты связались с судовладельцем и дали возможность пообщаться с капитаном Андреем Ивановым. Так выяснилось, что все похищенные живы и сейчас находятся в «приемлемых» условиях.

В настоящее время ведутся переговоры о сумме выкупа и условиях обмена.