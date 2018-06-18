В Германии задержали руководителя компании Audi

Это связано с «дизельным скандалом».

Ингольштадт. ФРГ. Правоохранительные органы Германии задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера. Об этом сообщает RT со ссылкой на немецкую прессу.

Топ-менеджера взяли под стражу в городе Ингольштадт, где располагается штаб-квартира автомобильной компании.

Отмечается, что Штадлер задержан по делу о «дизельном скандале». Ранее виновным по данному делу признал себя топ-менеджер автоконцерна Volkswagen Оливер Шмидт.

«Дизельный скандал» вокруг автоконцерна Volkswagen, которому принадлежит также Audi, разгорелся в 2015 году. Немецких автомобилестроителей обвинили в том, что они устанавливали на машины программы, занижающие реальные показатели экологически вредных выбросов при использовании дизельного топлива.