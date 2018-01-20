Британца с необычной внешностью избили в Киеве

Молодой человек приехал в столицу Украины на два дня.

Киев. Украина. Туриста из Великобритании избили в Киеве за необычную внешность. Как сообщает Взгляд, местным жителям не понравился внешний вид заморского гостя.

«Британского хипстера с чемоданчиком» заметила киевлянка Мария Макуха у Михайловского собора. Девушка рассказала, что британец снегом вытирал кровь с лица.

«Снег в радиусе метра был красный», – отметила она.

Сам пострадавший рассказал, что на улице к нему пристали трое неизвестных, они стали бросать в него снежки, затем догнали и начали избивать ногами. При этом целью нападения не было ограбление – из личных вещей у него ничего не пропало.

Выяснилось, что молодой человек приехал в Киев на два дня. Напали на него незадолго до вылета. Девушка помогла иностранцу обратиться в «скорую», а потом написать заявление в полицию.