Метеорит, упавший в окрестностях Детройта, вызвал землетрясение

Об этом сообщили Национальная метеослужба и Геологическая служба США.

Детройт. США. Землетрясение порядка двух баллов вызвал метеорит, упавший в окрестностях американского города Детройта (штат Мичиган). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на Национальную метеорологическую службу и Геологическую службу США.

Кадры с летящим по небу огненным шаром и последующим взрывом засняли на видеорегистраторы многие американцы. Специалисты, изучив их, подтвердили, что, скорее всего, речь идет о метеорите. Сейчас метеорологи консультируются по поводу случившегося с астрономами.