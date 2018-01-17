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      Метеорит, упавший в окрестностях Детройта, вызвал землетрясение

      17:21, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      17:21, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      568
      0
      #США\n#метеорит\n#небо\n#синоптики\n#землетрясение\n#астрономия
      Фото: pixabay.com
      568
      0

      Об этом сообщили Национальная метеослужба и Геологическая служба США.

      Детройт. США. Землетрясение порядка двух баллов вызвал метеорит, упавший в окрестностях американского города Детройта (штат Мичиган). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на Национальную метеорологическую службу и Геологическую службу США. 

      Кадры с летящим по небу огненным шаром и последующим взрывом засняли на видеорегистраторы многие американцы. Специалисты, изучив их, подтвердили, что, скорее всего, речь идет о метеорите. Сейчас метеорологи консультируются по поводу случившегося с астрономами.

      17:21, 17 января, 2018
      Евгений Кандаков
      568
      0
      #США\n#метеорит\n#небо\n#синоптики\n#землетрясение\n#астрономия

       

       

       

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