В результате нападения на мечеть в Египте погибло 184 человека

Ранения получили не менее 120.

Рауда. Египет. Террористы атаковали в пятницу, 24 ноября, мечеть на севере Синайского полуострова в Египте. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Sky News, число превысило 184 человек.

Сообщается также о более чем 120 раненых. Нападение произошло во время пятничной молитвы в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш. Боевики устроили взрыв, а затем открыли огонь по выжившим из пулеметов. Большинство погибших – сотрудники правоохранительных органов.

В связи с терактом власти Египта объявили в стране трехдневный траур. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.