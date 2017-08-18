В США личные данные почти двух миллионов избирателей слили в сеть

Инцидент произошел из-за ошибки компании, разработавшей программу для электронного голосования.

Чикаго. США. В штате Иллинойс личные данные 1,8 миллионов чикагцев слили в сеть из-за ошибки компании Election Systems & Software, разрабатывавшей программное обеспечение машин для электронного голосования на выборах. Причиной инцидента стала неправильная настройка конфигурации безопасности, пишет Life.ru со ссылкой на телеканал CNN.

Речь идет об именах, адресах, датах рождения и номерах социального страхования и водительских удостоверений избирателей, которые из-за ошибки специалиста технической компании оказались в облачных хранилищах Amazon. Отмечается, что сведения о том, за кого голосовали избиратели на последний выборах, рассекречены не были.

В настоящее время принимаются все необходимые усилия, чтобы доступ к опубликованным данным не попал в руки злоумышленников.