Неизвестный на автомобиле въехал в толпу военных в пригороде Парижа

В результате инцидента пострадали шесть человек.

Париж. Франция. В северо-западном пригороде французской столицы Леваллуа-Перре неизвестный на автомобиле въехал в военных, выходивших из казармы на площади Верден. Как пишет РГ, в результате инцидента пострадали шесть человек, двое из них получили ранения тяжелой степени.

По данным местных властей, нападение было совершено на военнослужащих, участвовавших в антитеррористической операции «Сентинель», направленной на ликвидацию последствий атаки запрещенной в России организации ИГИЛ в 2015 году. Нападавшему, управляющему автомобилем марки BMW, удалось скрыться с места происшествия.

Отмечается, что мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани заявил, что нападение было тщательно спланировано, а злоумышленник ждал, когда солдаты покинут казарму.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, а также ведет поиск автомобиля, на котором нападавшему удалось скрыться.