Главного тренера сборной России по конькобежному спорту сбила машина

В результате инцидента Константин Полтавец перенес операцию в связи с переломом ключицы.

Голландия. Главного тренера российской национальной команды по конькобежному спорту Константина Полтавца сбила машина. В результате инцидента он получил перелом ключицы, который повлек за собой операцию, пишет РБК.

Столкновение с машиной произошло вечером в Нидерландах, когда Полтавец ехал на велосипеде. Сбивший его автомобиль скрылся с места аварии, номерные знаки не установлены.

Пока об автомобиле, совершившем наезд, известно лишь то, что за рулем его находился мужчина, а в салоне – женщина. Близкое окружение наставника российской сборной утверждает, что пара находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время информации о состоянии здоровья Константина Полтавца нет. Тем не менее, ожидается, что он продолжит руководить национальной командой и будет присутствовать на следующих сборах в Херенвере.