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      Звезда «Маски-шоу» умер в Одессе от рака

      12:20, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:20, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      70
      0
      #телевидение\n#маски-шоу\n#смерть\n#юморист
      Фото: Facebook.com/Olexshow
      70
      0

      Сергей Олех ушел из жизни в возрасте 51 года.

      Одесса. Украина. Украинский актер и юморист Сергей Олех, известный по проектам «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу», скончался на 52 году жизни в Одессе. Об этом сообщила подруга артиста Ирина Медушевская на своей страничке в «Фейсбуке».

      «Он ушел … полчаса назад … мой друг, национальное достояние Одессы и Украины … сорри, я не могу … я потом напишу … Спи спокойно, брат, люблю тебя», – пишет Медушевская.

      Олех скончался от онкологического заболевания.

      В 1992 году на экраны вышел фильм с участием актера «Лавка Рубинчик и…». Он также снимался в сериале «Анка с Молдаванки».

      Irina Medushevskaya

      Он ушел....полчаса назад...мой друг, национальное достояние Одессы и Украины....сорри, я не могу....я потом напишу... Спи спокойно, брат, люблю тебя

      12:20, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      70
      0
      #телевидение\n#маски-шоу\n#смерть\n#юморист
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