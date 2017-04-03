Звезда «Маски-шоу» умер в Одессе от рака

Сергей Олех ушел из жизни в возрасте 51 года.
Одесса. Украина. Украинский актер и юморист Сергей Олех, известный по проектам «Маски-шоу» и «Джентльмен-шоу», скончался на 52 году жизни в Одессе. Об этом сообщила подруга артиста Ирина Медушевская на своей страничке в «Фейсбуке».
«Он ушел … полчаса назад … мой друг, национальное достояние Одессы и Украины … сорри, я не могу … я потом напишу … Спи спокойно, брат, люблю тебя», – пишет Медушевская.
Олех скончался от онкологического заболевания.
В 1992 году на экраны вышел фильм с участием актера «Лавка Рубинчик и…». Он также снимался в сериале «Анка с Молдаванки».
Irina Medushevskaya
Он ушел....полчаса назад...мой друг, национальное достояние Одессы и Украины....сорри, я не могу....я потом напишу... Спи спокойно, брат, люблю тебя