Обновление для Windows 11 вызвало постоянную перезагрузку компьютеров

Редмонд. США. Распространение обновления Windows 11 с номером KB5039302 приостановлено. Оно вызывает непрекращающуюся перезагрузку компьютеров, пишет Газета.ру со ссылкой на издание Neowin.

Сообщается, что данный апдейт был выпущен 26 июня и вызвал массу жалоб пользователей. В Microsoft заявили, что чаще всего проблема возникает у компьютеров с клиентскими версиями Windows 11 22H2 и 23H2. Крмое того, вероятность постоянной перезагрузки высока у тех, кто применяет на компьютере виртуальные машины и вложенную виртуализацию с таким программным обеспечением, как CloudPC, DevBox или Azure Virtual Desktop.

Вариантов решения проблемы у компании пока нет, клиентам советуют просто не устанавливать указанное обновление, его рассылка больше не ведется. Пользователям советуют ждать следующего апдейта.