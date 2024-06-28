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Обновление для Windows 11 вызвало постоянную перезагрузку компьютеров

13:11, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Обновление для Windows 11 вызвало постоянную перезагрузку компьютеров
13:11, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
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#США\n#Hi-Tech\n#Windows\n#программное обеспечение\n#Майкрософт\n#компьютеры\n#обновления\n#Microsoft
Фото: pxhere.com
33
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Распространение апдейта с номером KB5039302 приостановлено.

Редмонд. США. Распространение обновления Windows 11 с номером KB5039302 приостановлено. Оно вызывает непрекращающуюся перезагрузку компьютеров, пишет Газета.ру со ссылкой на издание Neowin.

Сообщается, что данный апдейт был выпущен 26 июня и вызвал массу жалоб пользователей. В Microsoft заявили, что чаще всего проблема возникает у компьютеров с клиентскими версиями Windows 11 22H2 и 23H2. Крмое того, вероятность постоянной перезагрузки высока у тех, кто применяет на компьютере виртуальные машины и вложенную виртуализацию с таким программным обеспечением, как CloudPC, DevBox или Azure Virtual Desktop. 

Вариантов решения проблемы у компании пока нет, клиентам советуют просто не устанавливать указанное обновление, его рассылка больше не ведется. Пользователям советуют ждать следующего апдейта.

13:11, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
33
0
#США\n#Hi-Tech\n#Windows\n#программное обеспечение\n#Майкрософт\n#компьютеры\n#обновления\n#Microsoft