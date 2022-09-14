США, Южная Корея, Япония и Тайвань создадут альянс производителей полупроводников

Вашингтон. США. Соединённые штаты Америки, Южная Корея, Япония и Тайвань начали подготовительные консультации о создании четырёхсторонней структуры по стабильному производству наиболее высокотехнологичных полупроводников и их снабжению. Как передают «Известия», об этом сообщила в среду, 14 сентября, газета Asahi со ссылкой на тайваньское представительство в Вашингтоне.

По данным издания, новая структура необходима для того, чтобы наладить международные цепочки снабжения этой продукцией, так как в условиях пандемии стали происходить некоторые перебои.

Отметим, что ранее, 2 сентября, аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что запрет властей США на поставки в Россию компонентов суперкомпьютеров от Nvidia и AMD в основном направлен против Китая. Ещё раньше, 29 июня, министр торговли США Джина Раймондо заявила, что санкции Запада в отношении России привели к сокращению глобального экспорта полупроводников в России на 90%.

Напомним, кризис полупроводников — глобальная нехватка микросхем — кризис, в котором спрос на интегральные схемы превышает предложение на 10-30%. Он начался в 2020 году и затронул более полусотни отраслей, для которых требуются полупроводники, включая производство видеокарт, смартфонов, игровых приставок, автопромышленность.

Именно дефицит чипов обрушил продажи автомобилей в августе 2021 года в России на 17% и привёл к значительному повышению цен. General Motors сообщила, что продажи автомобилей в США в третьем квартале 2021 года упали более чем на 30%. Ford, Volkswagen и Daimler также были вынуждены приостановить производство в различных точках и сократить свои производственные цели из-за нехватки чипов.