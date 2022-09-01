Власти США запретили продавать в Россию и Китай часть продукции Nvidia и AMD

Вашингтон. США. Компании Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) перестанут экспортировать в КНР и РФ некоторые виды чипов. В частности, речь идет о графических процессорах, или GPU, сообщает RT со ссылкой на New York Times.

Данные изделия используются в особо мощных компьютерах, предназначенных для научных исследований и компаний, предоставляющих интернет-услуги. Власти США запретили поставки указанных чипов без экспортных лицензий в связи с возможностью использования их Россией или Китаем в военных целях.

Как сообщает Лента.ру, запрет уже привел к падению стоимости акций Nvidia на 6,63% на бирже NASDAQ. Отмечается, что Nvidia является крупнейшим производителем графических процессоров.