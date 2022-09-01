Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Загадки Балезинского могильника Лонгрид Вернулись в детство: в Ижевске прошел первый Чемпионат дворовых игр Лонгрид Бегемот в цирке Лонгрид

Власти США запретили продавать в Россию и Китай часть продукции Nvidia и AMD

15:39, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
Власти США запретили продавать в Россию и Китай часть продукции Nvidia и AMD
15:39, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
63
0
#Hi-Tech\n#компьютеры\n#техника\n#США\n#экспорт\n#Россия\n#интернет\n#запреты\n#санкции
Фото: pxhere.com
63
0

На фоне этой новости акции данных компаний заметно упали.

Вашингтон. США. Компании Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) перестанут экспортировать в КНР и РФ некоторые виды чипов. В частности, речь идет о графических процессорах, или GPU, сообщает RT со ссылкой на New York Times.

Данные изделия используются в особо мощных компьютерах, предназначенных для научных исследований и компаний, предоставляющих интернет-услуги. Власти США запретили поставки указанных чипов без экспортных лицензий в связи с возможностью использования их Россией или Китаем в военных целях.

Как сообщает Лента.ру, запрет уже привел к падению стоимости акций Nvidia на 6,63% на бирже NASDAQ. Отмечается, что Nvidia является крупнейшим производителем графических процессоров.

15:39, 01 сентября, 2022
Евгений Кандаков
63
0
#Hi-Tech\n#компьютеры\n#техника\n#США\n#экспорт\n#Россия\n#интернет\n#запреты\n#санкции