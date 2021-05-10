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Разработчики Clubhouse разработали приложение для Android

16:03, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
Разработчики Clubhouse разработали приложение для Android
16:03, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
31
0
#США\n#Android\n#мобильные приложения
Фото: pixabay.com
31
0

Программа пока доступна в бета-версии.

США. У соцсети Clubhouse появилось официальное приложение для операционной системы Android. Об этом сообщает «Газета.ru».

Пока приложение работает в бета-версии и только на территории США. Позже к Clubhouse смогут присоединиться жители других англоязычных стран, а затем и весь остальной мир.

В течении нескольких недель разработчики соберут отзывы, исправят недочеты и добавят несколько функций.

«Если вы являетесь пользователем Android, вы можете загрузить Clubhouse и зарегистрироваться сейчас, чтобы получить уведомление, когда соцсеть станет доступна в вашем регионе», — сообщили разработчики.

Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. В России социальная сеть, где можно обмениваться голосовыми сообщениями и создавать «комнаты», набрала популярность в начале 2021 года.

16:03, 10 мая, 2021
Юрий Абашев
31
0
#США\n#Android\n#мобильные приложения