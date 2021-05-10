Разработчики Clubhouse разработали приложение для Android

Программа пока доступна в бета-версии.
США. У соцсети Clubhouse появилось официальное приложение для операционной системы Android. Об этом сообщает «Газета.ru».
Пока приложение работает в бета-версии и только на территории США. Позже к Clubhouse смогут присоединиться жители других англоязычных стран, а затем и весь остальной мир.
В течении нескольких недель разработчики соберут отзывы, исправят недочеты и добавят несколько функций.
«Если вы являетесь пользователем Android, вы можете загрузить Clubhouse и зарегистрироваться сейчас, чтобы получить уведомление, когда соцсеть станет доступна в вашем регионе», — сообщили разработчики.
Платформа Clubhouse существует с апреля прошлого года. В России социальная сеть, где можно обмениваться голосовыми сообщениями и создавать «комнаты», набрала популярность в начале 2021 года.