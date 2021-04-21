Такой же, но фиолетовый: Apple представила новые iPhone 12, iMac и iPad Pro

Благодаря умной метке AirTags потерять дорогостоящие новинки станет непросто.



Купертино. США. Поклонникам техники Apple представили обновленную линейку продуктов. На онлайн-презентации 20 апреля можно было увидеть iPhone 12 в новом цвете, очередное поколение планшетов iPad Pro, компьютеры iMac с процессором M1, а также умную метку AirTags, помогающую искать потерянные вещи, пишут «Известия»

Фиолетовый iPhone 12 отличается от своих собратьев только цветом, возможности и цена не изменились. Предпродажу откроют 24 апреля, реализация начнется с 30 апреля.

Новое поколение компьютеров iMac получило процессор собственной разработки M1. Это повысит производительность, обещают в компании. Также новый iMac снабдили камерой с разрешением FullHD для видеосвязи и 3 встроенными микрофонами.

Процессорами M1 укомплектованы и новые планшеты iPad Pro. Производитель заверил, что это делает их самыми быстрыми в мире на данный момент. В продажу поступят модели с диагоналями экранов в 11 дюймов и 12,9 дюйма. Матрица старшего iPad Pro выполнена по революционной технологии miniLED. Максимальный объем накопителя составит 2 ТБ.

Еще одна новинка - умная метка AirTag. Совместно с приложением «Локатор», установленным на гаджетах от Apple, она поможет найти потерянные вещи, показав их на карте.

Создатели уверяют, что устройство не будет следить за пользователями. В США умная метка AirTag поступит в продажу с 23 апреля.