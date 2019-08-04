Французский изобретатель Франки Запата пересёк Ла-Манш на летающей доске

Инженеру на это понадобилось 24 минуты.

Франция. Французский изобретатель Франки Запата со второй попытки пересёк пролив Ла-Манш на летающей доске. Об этом сообщили «Известия».

Франки Запата под аплодисменты стартовал с пляжа близ французской коммуны Сангатт примерно в 09:15 по московскому времени 4 августа. Во время полета он провёл дозаправку на специально размещённой в проливе платформе.

35-километровую дистанцию инженер преодолел за 24 минуты. Он приземлился около города Сент-Маргарет Бэй на территории Великобритании. На земле его встретили журналисты и поклонники.

Первая попытка, состоявшаяся 25 июля, стала неудачной из-за невозможности совершить дозаправку. Пилот не смог приземлиться на платформу из-за сильной качки и упал в воду. Тогда полёт инженера был приурочен к 110-й годовщине первого перелёта через Ла-Манш, который 25 июля 1909 года совершил пилот Луи Блерио.

Летающая платформа Flyboard Air Франки Запаты, работающая на авиационном керосине, оснащена пятью мини-турбореактивными двигателями. Они позволяют взлетать на высоту 3–3,5 км и развивать скорость до 190 км/ч с оператором. Без оператора доска разгоняется до 400 км/ч.