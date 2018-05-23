В Instagram появилась возможность скрывать из новостной ленты чужие посты

Настроить новую функцию пользователи могут в меню публикации.

Калифорния. США. В Instagram запустили возможность скрывать из новостной ленты чужие посты. О нововведениях руководство социальной сети рассказало в своем официальном блоге.

«Мы вводим новый способ, который поможет пользователям формировать свою новостную ленту в Instagram. <…> Это изменение позволит вашему аккаунту стать более персонализированным, показывая то, что для вас важно», - говорится в сообщении.

Так, настроить новую функцию пользователи могут в меню публикаций. На выбор предоставляется три варианта: скрывать только посты или посты вместе со «сторис».

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Отмечается, что, решив скрыть фото или видео другого пользователя, подписчик не отписывается от него. При этом сам «игнорируемый» пользователь знать об этом не будет.

Напомним, в середине мая социальная сеть запустила функцию репостов. Теперь пользователи Instagram могут поделиться фотографиями и видеозаписями друг друга через «сторис».