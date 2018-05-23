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В Instagram появилась возможность скрывать из новостной ленты чужие посты

12:20, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
12:20, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
246
0
#Hi-Tech\n#социальные сети\n#Instagram\n#мобильные приложения\n#обновления
Фото: pixabay.com
246
0

Настроить новую функцию пользователи могут в меню публикации.

Калифорния. США. В Instagram запустили возможность скрывать из новостной ленты чужие посты. О нововведениях руководство социальной сети рассказало в своем официальном блоге.  

«Мы вводим новый способ, который поможет пользователям формировать свою новостную ленту в Instagram. <…> Это изменение позволит вашему аккаунту стать более персонализированным, показывая то, что для вас важно», - говорится в сообщении.  

Так, настроить новую функцию пользователи могут в меню публикаций. На выбор предоставляется три варианта: скрывать только посты или посты вместе со «сторис».  

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Отмечается, что, решив скрыть фото или видео другого пользователя, подписчик не отписывается от него.  При этом сам «игнорируемый» пользователь знать об этом не будет.  

Напомним, в середине мая социальная сеть запустила функцию репостов. Теперь пользователи Instagram могут поделиться фотографиями и видеозаписями друг друга через «сторис».

12:20, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
246
0
#Hi-Tech\n#социальные сети\n#Instagram\n#мобильные приложения\n#обновления

 

 

 


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