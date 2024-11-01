Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лить молоко — тоже искусство Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид

С октября 2025 года обновления для Windows 10 станут платными

12:33, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
С октября 2025 года обновления для Windows 10 станут платными
12:33, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
54
0
#Hi-Tech\n#Microsoft\n#компьютеры\n#операционные системы\n#Windows
Источник фото: pxhere.com
54
0

Об этом предупредили в компании Microsoft.

Редмонд. США.  Бесплатная поддержка Windows 10 прекратится с 14 октября 2025 года. Об этом объявили в Microsoft, пишет Газета.ру.

Получать обновления системы обычные пользователи смогут, подключившись к программе Extended Security Updates (ESU) за 30 долларов США, сообщается на сайте компании. Для корпоративных клиентов патчи от ESU будут стоить в первый год 61 доллар, во второй — 122, а в третий — 244 доллара США. 

Тех, кто желает получать апдейты бесплатно, просят обновиться до Windows 11.

Напомним, в августе 2024 года стало известно, что из будущих версий операционной системы Windows исчезнет «Панель управления».

12:33, 01 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
54
0
#Hi-Tech\n#Microsoft\n#компьютеры\n#операционные системы\n#Windows